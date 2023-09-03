Сёмин – о поражении «Спартака»: Закономерная победа «Краснодара»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «Краснодар» является хорошо укомплектованной командой во всех линиях, и они победили закономерно, потому что показали более стабильную игру.

«Краснодар» был идейным в своих действиях и много работал. У «Спартака» на данном этапе не получается. У них произошёл разбаланс, но с этим должны разобраться руководители», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы.