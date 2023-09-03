Пиняев стал автором второго голевого паса, «Локомотив» уже громит «Балтику»

В матче седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» продолжает забивать в ворота «Балтики». В одной из первых атак Сергей Пиняев стал автором голевого паса на Артёма Дзюбу, который не мог промахнуться. Вскоре Антон Миранчук удвоил перевес своей команды. А на перерыв команды могут уйти при счёте 3:0. Пиняев снова прорвался справа к лицевой линии ворот и на сей раз отдал не вдоль ворот, а чуть назад, и Дмитрий Баринов вколотил мяч в правую девятку ворот гостей.

Отметим, что в текущем сезоне «Локомотив» пока не выигрывал в первых таймах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.