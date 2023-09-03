Галактионов прокомментировал ситуацию с Изидором

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с нападающим «железнодорожников» Вильсоном Изидором.

Ранее сообщалось, что 23-летний француз самовольно покинул Россию и отказывается возвращаться в клуб.

«Именно сейчас все мысли об игре с «Балтикой», клуб сделал соответствующее заявление по ситуации с Изидором. Дальше всё в рабочем порядке будут смотреть, как разовьётся ситуация в динамике», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «красно-зелёных» шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.