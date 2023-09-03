«Локомотив» ведёт со счётом 2:0 в матче с «Балтикой» благодаря достаточно быстрым голам. Сначала Сергей Пиняев прорвался к лицевой линии и вложил мяч в ногу Артёма Дзюбы, которого все забыли у дальней штанги. А затем Антон Миранчук здорово сыграл во второй волне атаки, отдал мяч Дзюбе, получил его обратно и пробил в правую часть ворот. Отметим, что во время второго гола Дзюба, вероятно, находился в офсайде. Но арбитры приняли решение засчитать взятие ворот.

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