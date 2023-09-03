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Деограсия: «Сказал в перерыве, что мы, скорее всего, сыграем хорошо благодаря небольшим деталям»

03 Сентября 2023 • 15:46 Комментировать
Оренбург
3:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Насколько вам было легко сегодня находиться у кромки поля и наблюдать за игрой?

- Да, я выходил, переживал за команду. Хотелось, чтобы все мои эмоции передавались игрокам, которые сидели, чтобы был позитивный настрой.

- Очень много было эмоций в первом тайме со стороны обеих команд. Показалось, что в перерыве что-то случилось, и у «Сочи», и у «Оренбурга». На второй тайм вы вышли и просто уничтожили соперника. Что произошло?

- На самом деле первый тайм был примерно равным. Мы сделали небольшие перестановки, замены, пообщались в перерыве. Я сказал, что мы, скорее всего, сыграем хорошо благодаря небольшим деталям. Так и получилось, мы выиграли 3:0, чему я очень рад. Больше всего я рад  за игроков.

- Насколько важно уходить сегодня от своих болельщиков с заработанными очками?

- Я очень рад, что наши болельщики пришли и нас поддержали, надеюсь, что они будут и дальше приходить нас поддерживать. Мы нуждаемся в них и надеемся, что в следующей домашней игре побьем рекорд по посещаемости домашнего матча.

- Есть ли планы на ближайшее время, когда будет пауза на матчи сборных?

- Да, конечно, у наших игроков будут выходные, будем ждать их возвращения, пусть отдохнут с семьями. Когда вернутся, будем дальше работать, потому что всё ещё мы находимся в тяжелой ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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