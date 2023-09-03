​Губерниев отреагировал на гол Дзюбы

В воскресенье в седьмом туре чемпионата России играют «Локомотив» и «Балтика». Хозяева поля смогли быстро открыть счёт – автором гола стал нападающий Артём Дзюба. Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на гол в исполнении 35-летнего футболиста.

«Вот и Дзюба забил! Рукастый и ногастый!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Для Артёма Дзюбы этой второй гол в нынешнем чемпионате России. Ранее форвард «Локомотива» расписывался в воротах «Факела» в июльском матче.

Отметим, что в предыдущих шести играх чемпионата России «Локомотив» смог набрать девять очков.