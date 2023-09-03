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Булыкин отреагировал на самовольный отъезд Изидора

03 Сентября 2023 • 15:44 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с нападающим «железнодорожников» Вильсоном Изидором.

«Руководству «Локомотива» нужно переговорить с Изидором и понять, чего он сейчас хочет. Ведь когда Вильсон был настроен на игру, то он выходил и отличался результативными действиями», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

Ранее стало известно, что 23-летний футболист самовольно решил покинуть расположение московского «Локомотива» и отправился во Францию.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.

Действующий контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Вильсон Изидор
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