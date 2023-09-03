Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков может пополнить ряды казанского «Рубина» в нынешнее трансферное окно.

Данную информацию сообщает Sport24.

На данный момент 36-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с футбольным клубом «Пари НН».

Ранее Глушаков выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат».

Казанский клуб после семи туров Российской премьер-лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть набранных очков.