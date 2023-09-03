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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба забил впервые с июля

03 Сентября 2023 • 15:40 Комментировать
Локомотив Москва
3:2
Балтика
окончен

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба отметился забитым мячом в ворота калининградской «Балтики».

35-летний Дзюба открыл счет в матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой» уже на девятой минуте. Этот гол стал для нападающего вторым в текущем сезоне. Стоит отметить, что последний раз Дзюба забивал в июле. Это произошло во втором туре чемпионата России в игре с воронежским «Факелом» (4:1).

Матч «Локомотива» с «Балтикой» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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