Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» против «Ростова».

- Кого вы можете выделить в качестве главного претендента на победу?

- Пока непонятно, кто примет участие в этом матче. Надеюсь, что в стартовом составе выйдут футболисты, которые вышли со «Спартаком» во втором тайме, потому что первые 30 минут в исполнении «Динамо» оставили печальное впечатление. Пропустили четыре, а могли ещё больше. Сегодня, вероятнее всего, нас ждёт ничья.

- По матчу со «Спартаком» вам понравились Чавес и Карраскаль?

- Понятно, что Чавес - игрок сборной Мексики, а мексиканцы в последнее время выступают очень неплохо. Карраскаля мы и так неплохо знаем по выступлениям за ЦСКА. Хороший игрок, но есть небольшие опасения из-за его характера. Весь вопрос в том, какие у него сложатся отношения с Личкой. Чавес даст команде необходимые качества, которых ей сейчас не хватает.

- Не тревожно ли вам за оборону в связи с уходом Сабы Сазонова?

- Мне Сазонов не очень нравился просто по его игровым качествам. Он не соответствовал уровню центральных защитников «Динамо», которые играли вместе со мной и до меня. Продали и правильно сделали, это моё субъективное мнение. Другой вопрос, будет ли он играть в Италии, и сможет ли там получить неоценимый опыт. Я не заморачиваюсь из-за его ухода. Был бы он ведущим игроком, это одно, но он средний футболист. Моё субъективное мнение.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Динамо».