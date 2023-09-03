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​Петрушин: «Мне Сазонов не очень нравился по его игровым качествам» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 15:38 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
Через 1 ч. 16 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» против «Ростова».

- Кого вы можете выделить в качестве главного претендента на победу?

- Пока непонятно, кто примет участие в этом матче. Надеюсь, что в стартовом составе выйдут футболисты, которые вышли со «Спартаком» во втором тайме, потому что первые 30 минут в исполнении «Динамо» оставили печальное впечатление. Пропустили четыре, а могли ещё больше. Сегодня, вероятнее всего, нас ждёт ничья.

- По матчу со «Спартаком» вам понравились Чавес и Карраскаль?

- Понятно, что Чавес - игрок сборной Мексики, а мексиканцы в последнее время выступают очень неплохо. Карраскаля мы и так неплохо знаем по выступлениям за ЦСКА. Хороший игрок, но есть небольшие опасения из-за его характера. Весь вопрос в том, какие у него сложатся отношения с Личкой. Чавес даст команде необходимые качества, которых ей сейчас не хватает.

- Не тревожно ли вам за оборону в связи с уходом Сабы Сазонова?

- Мне Сазонов не очень нравился просто по его игровым качествам. Он не соответствовал уровню центральных защитников «Динамо», которые играли вместе со мной и до меня. Продали и правильно сделали, это моё субъективное мнение. Другой вопрос, будет ли он играть в Италии, и сможет ли там получить неоценимый опыт. Я не заморачиваюсь из-за его ухода. Был бы он ведущим игроком, это одно, но он средний футболист. Моё субъективное мнение.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Хорхе Карраскаль Саба Сазонов Луис Чавес
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