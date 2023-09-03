«Локомотив» достаточно резво начал матч восьмого тура Премьер-лиги против «Балтики». В одной из первых атак Сергей Пиняев прострелил вдоль ворот на Артёма Дзюбу, который легко переправил мяч в цель с нескольких метров. К 20-й минуте мяч еще раз побывал в сетке ворот гостевой команды. «Локомотив» провел затяжную атаку, после неудачного выноса соперника у линии штрафной мяч подобрал Антон Миранчук, обыгрался с Дзюбой и пробил в правую часть ворот. Счет стал 2:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Антон Миранчук удвоил перевес «Локомотива» в матче с «Балтикой»
|Локомотив Москва
|Балтика
окончен
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