Антон Миранчук удвоил перевес «Локомотива» в матче с «Балтикой»

«Локомотив» достаточно резво начал матч восьмого тура Премьер-лиги против «Балтики». В одной из первых атак Сергей Пиняев прострелил вдоль ворот на Артёма Дзюбу, который легко переправил мяч в цель с нескольких метров. К 20-й минуте мяч еще раз побывал в сетке ворот гостевой команды. «Локомотив» провел затяжную атаку, после неудачного выноса соперника у линии штрафной мяч подобрал Антон Миранчук, обыгрался с Дзюбой и пробил в правую часть ворот. Счет стал 2:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.