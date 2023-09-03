Хохлов: «Пенальти, можно сказать, убил команду»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько тяжелой оказалась игра в Оренбурге? Назовете переломный момент в ходе матча?

- Переломный момент - это второй тайм. В принципе, первый тайм проходил абсолютно нормально. Единственное то, что мы опять не так агрессивно, как планировали, играли впереди. Почему-то все хотели до верного разыграть, хотя нужно было больше бить по воротам, больше угрожать. Но второй тайм, после пенальти… стандарт, можно сказать, убил команду. Всё, не нашлось нам что противопоставить, в какое-то аморфное состояние упали.

- Дайте, пожалуйста, какую-то оценку состоянию команды.

- Я оценку не буду давать. Я как сказал - в первом тайме вполне нормальная игра была, и моменты были, не забили. А второй тайм - ужас.