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Хохлов: «Пенальти, можно сказать, убил команду»

03 Сентября 2023 • 15:34 Комментировать
Оренбург
3:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько тяжелой оказалась игра в Оренбурге? Назовете переломный момент в ходе матча?

- Переломный момент - это второй тайм. В принципе, первый тайм проходил абсолютно нормально. Единственное то, что мы опять не так агрессивно, как планировали, играли впереди. Почему-то все хотели до верного разыграть, хотя нужно было больше бить по воротам, больше угрожать. Но второй тайм, после пенальти… стандарт, можно сказать, убил команду. Всё, не нашлось нам что противопоставить, в какое-то аморфное состояние упали.

- Дайте, пожалуйста, какую-то оценку состоянию команды.

- Я оценку не буду давать. Я как сказал - в первом тайме вполне нормальная игра была, и моменты были, не забили. А второй тайм - ужас.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
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