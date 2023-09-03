Сёмин — о матче ЦСКА — «Зенит»: «Эти два клуба всегда ставят задачу стать чемпионами»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит».

Специалист отметил, что в предстоящей игре будет интрига, так как обе команды ставят перед собой самые серьёзные задачи, а также они имеют давнюю историю отношений.

«Эти два клуба всегда ставят задачу стать чемпионами. Этот матч важен для каждого игрока. Это настоящее противостояние, которое идёт уже на протяжении долгих лет», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 3 сентября. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» опережает ЦСКА в турнирной таблице РПЛ на три очка.