Дзюба забил быстрый гол в ворота «Балтики»

Матч седьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» - «Балтика» начался с голевой атаки хозяев поля. Команда Михаила Галактионова комбинировала на правом края поля, Сергей Пиняев от правого угла штрафной рванул вперед и от лицевой линии прострелил вдоль рамки, а на дальней штанге неприкрытому Артёме Дзюбе осталось только подставить ногу.

Счет стал 1:0. В случае победы «железнодорожники» станут пятыми с 12 очками в активе. Калиниградцы пока замыкают таблицу. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.