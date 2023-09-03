Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

- ЦСКА, «Динамо, «Спартак» – это команды, которые раньше были эталонами нашего футбола, в них случайных людей не брали. Чтобы попасть туда, надо было действительно обладать нужным мастерством и всеми достоинствами. Но то, как выглядит ЦСКА сейчас, это из другой серии.

Даже без Малкома «Зенит» по подбору игроков и по скамейке всё равно выглядит поровнее и ЦСКА, и «Динамо», и «Спартака». В «Динамо», я считаю, легионеры не соответствуют уровню Российской премьер-лиги, но Личка пытается и что-то там такое находит. Ещё удивительно, что во всех этих командах нет достойного стабильного вратаря, кроме Акинфеева.

Я не думаю, что ЦСКА создаст особые проблемы «Зениту». Питерцы неуверенно сыграли с «Балтикой», но там был другой состав. Мне кажется, Семаку надо было выпускать в Калининграде основу, ничего страшного. У «Зенита» команда сейчас находится в стадии становления, им как раз надо лучше сыгрываться. Ну а у ЦСКА в матче против «Зенита» надежда, по-моему, только на Акинфеева.