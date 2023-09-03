Терёхин поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» Олёг Терёхин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Ростова».

Специалист отметил, что обе команды будут нацелены на победу, так как им нужны очки. Терёхин не может назвать фаворита и считает, что встреча завершится результативной ничьей.

«Будет ли играть «Динамо» первым номером? Посмотрим, какой план выберет Личка — в Ростове отличный стадион и у них хорошая команда. Думаю, что сегодня команды будут играть на результат», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 3 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.