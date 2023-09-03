​Только «Оренбург» не забивал в первых таймах этого сезона РПЛ

«Оренбург» в воскресенье смог покинуть последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги за счёт крупной домашней победы над «Сочи» - 3:0. Все три гола команда Давида Деограсии забила после перерыва.

Как сообщает Opta, «Оренбург» является единственной командой этого сезона Премьер-лиги, которой ещё не удавалось забить в первом тайме. Все свои семь голов оренбуржцы забивали во вторых таймах.

Следующий матч Премьер-лиги, матч восьмого тура, «Оренбург» проведёт в воскресенье, 17 сентября. Команда Давида Деограсии будет играть против «Локомотива» на выезде.