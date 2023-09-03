Ловчев – о Дуарте: «Это безобразие и издевательство над «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался в адрес защитника столичного клуба Алексиса Дуарте.

«Дуарте — это безобразие и издевательство над «Спартаком». Ему давалось достаточно шансов, чтобы понять, что это слабый защитник, а расплачивается за его ошибки вся команда», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 23-летний парагваец принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Дуарте пополнил ряды «Спартака» в зимнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.