Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев – о Дуарте: «Это безобразие и издевательство над «Спартаком»

03 Сентября 2023 • 15:14 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался в адрес защитника столичного клуба Алексиса Дуарте.

«Дуарте — это безобразие и издевательство над «Спартаком». Ему давалось достаточно шансов, чтобы понять, что это слабый защитник, а расплачивается за его ошибки вся команда», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 23-летний парагваец принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Дуарте пополнил ряды «Спартака» в зимнее трансферное окно. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Алексис Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
3
0
2.90 3.70 2.41
Видео
17 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Балтика Балтика
1
0
1.81 3.90 4.50
Видео
03.09.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
2.90 3.70 2.41
Видео
03.09.23 в 20:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
15:30 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил быстрый гол в ворота «Балтики»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Терёхин поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Динамо»
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Только «Оренбург» не забивал в первых таймах этого сезона РПЛ
15:18 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв считает, что у Карпина может получиться в «Спартаке»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев – о Дуарте: «Это безобразие и издевательство над «Спартаком»
15:13 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» проиграл 7 последних гостевых матчей РПЛ, забив лишь раз
15:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола: «Яка останется в «Удинезе» до зимы, не думаю, что российские клубы смогут заплатить за него необходимую сумму»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Хотелось иметь на подмену игрока по антропометрии и типажу такого же, как Дзюба»
15:10 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, почему Рыбчинский пропускает матч с «Балтикой»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Слава богу, что Дзюба в старте на матч с «Балтикой»
15:02 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Сейчас мы готовились к «Локомотиву», та игра с «Зенитом» уже забыта»
15:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» ушёл с последнего места, разгромив «Сочи» 1
14:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о матче ЦСКА — «Зенит»: «Расклады не в пользу «армейцев»
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
14:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса рассказал об адаптации мексиканца в «Динамо»
Все новости
Рекомендуем