​«Сочи» проиграл 7 последних гостевых матчей РПЛ, забив лишь раз

Воскресную программу седьмого тура чемпионата России открывал матч между «Оренбургом» и «Сочи». Команда Давида Деограсии смогла отпраздновать победу, причём крупную – 3:0. Для «Оренбурга» это первая виктория в этом сезоне Премьер-лиги. Команда ушла с последней позиции в турнирной таблице.

Стоит сказать, что «Сочи» продлил плохую серию гостевых матчей. «Барсы» проигрывали в каждом из семи последних матчей Премьер-лиги на поле соперников. Более того, сочинцы в этих семи играх смогли забрать только один раз.

Следующий матч чемпионата России «Сочи» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Спартака».