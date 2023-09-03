Агент Бийола: «Яка останется в «Удинезе» до зимы, не думаю, что российские клубы смогут заплатить за него необходимую сумму»

Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, ранее выступавшего за ЦСКА, высказался о будущем своего клиента.

По мнению агента, уход словенского игрока из «Удинезе» возможен лишь следующим летом.

«Яка точно останется в «Удинезе» до зимы — в Европе закрылось трансферное окно, Саудовскую Аравию мы не рассматриваем и не думаю, что российские клубы смогут заплатить за него необходимую сумму. Насколько мне это видится, Яка может уйти следующим летом, раньше — не факт», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Также Чибеж сообщил о том, что в конце летнего трансферного окна предложение о покупке Бийола сделал один английский клуб, однако в «Удинезе» отказались отпускать своего игрока.

Действующий контракт Бийола с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 10 миллионов евро.