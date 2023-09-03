Галактионов: «Хотелось иметь на подмену игрока по антропометрии и типажу такого же, как Дзюба»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Изидор покинул Россию без страну без согласования с клубом и через агента сообщил, что не планирует возвращаться. Если ситуацию удастся наладить, рассчитывает ли команда на этого игрока?

- Я думаю, что именно сейчас все мысли об игре с «Балтикой». Клуб сделал соответствующее заявление по ситуации с Изидором, всё в рабочем порядке, все будут смотреть, как будет развиваться ситуация.

- В этом сезоне «Локомотив» не выиграл ни одного первого тайма. В чем вы видите причины таких стартов?

- Я думаю, что надо в первую очередь оттолкнуться от того, что матч длится 90+, и не только первые минуты или первый тайм, а вообще по характеру игры вырисовывается определенная картинка. То, что у нас определенные нюансы были с качеством, на которые мы обращали внимание, мы стараемся их видоизменять. С «Сочи» это достаточно хорошо получилось в календарном матче по структурности, сбалансированности и, самое главное, результату.

- Конкретно эта информация, эта статистика с первыми таймами вас не напрягает и не расстраивает?

- Всё относительно. Были матчи, когда мы наоборот в первых таймах забивали часто, а матчи складывались недостаточно удачно для нас, в отдельных случаях - наоборот. Поэтому о какой-то корелляции не совсем уместно говорить.

- Шесть игроков «Локомотива» вызваны в сборную. Впереди двухнедельный перерыв. Как-то повлияет это на подготовку к возобновлению чемпионата?

- Все мы прекрасно понимаем, что игра за национальную сборную с учетом нынешней ситуации для любого игрока - это честь. Сборная должна жить и собираться, как я уже сказал сейчас подобраны достаточно неплохие спарринги. Надо играть. Понятно, что большая группа игроков, которая уезжает, внесет коррективы в тренировочный процесс, но это нормальная практика - пауза на сборные. Не только наши игроки, но и другие национальные сборные забирают игроков.

- Имея крепкий состав вы никак не можете выиграть без Дзюбы. Была одна победа над «Рубином» в Кубке. Можно уже журналистам называть это какой-то «дзюбазависимостью»?

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- Вы уже неоднократно задаете этот вопрос. Мы уже говорили, что наличие и присутствие Артёма в команде неоценимо и необходимо, потому что своей ролью внутри он дает своим партнерам определенное спокойствие и взаимодействия. Но мы неоднократно повторяем, что, конечно же, нам хотелось иметь на подмену игрока по антропометрии и типажу такого же, который мог бы безболезненно его подменять на случай его отсутствия на поле.

- Возможно ли это реализовать до закрытия трансферного окна?

- Клуб работает, мы эти вещи прогнозировали, очень надеемся, что будет возможность эту проблему решить.