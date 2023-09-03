В «Локомотиве» рассказали, почему Рыбчинский пропускает матч с «Балтикой»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, почему полузащитник команды Дмитрий Рыбчинский не сыграет с «Балтикой».

«Рыбчинский пропускает матч по болезни, ничего серьезного», — заявил функционер «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Рыбчинский появился на поле в восьми матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Встреча «Локомотива» и «Балтики» пройдет сегодня, 3 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 15:15 по московскому времени. За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.