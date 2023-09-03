Губерниев: «Слава богу, что Дзюба в старте на матч с «Балтикой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Артема Дзюбы в состав московского «Локомотива» на игру седьмого тура РПЛ против «Балтики».

Эксперт убежден в том, что столичный клуб может побороться с питерским «Зенитом» за чемпионство, и верит, что «железнодорожники» покажут стабильную игру в этом сезоне.

«Надеюсь на скорое возвращение Дзюбы, ведь я ему пророчил больше 20 забитых мячей за сезон. А то где то (он) прохлаждается. Слава богу, что сегодня Артем в старте», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что форвард пропускал кубковый матч против «Ростова».