Игнашевич: «Сейчас мы готовились к «Локомотиву», та игра с «Зенитом» уже забыта»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Что победа над «Зенитом» дала в психологическом плане перед этой игрой?

- Положительные эмоции, в первую очередь. Но Кубок - это один турнир, а чемпионат - другой. Сейчас мы готовились к «Локомотиву», та игра уже забыта. Задачи у нас серьезные, тяжелые, непростое турнирное положение, поэтому все мысли сейчас - как удачно сыграть с «Локомотивом».

- В заявке нет Яна Казаева. Что случилось?

- Небольшое повреждение получил на тренировке, поэтому не полетел.

- В состав вернулся Жиров, который пропускал две игры, еще и с капитанской повязкой. Почему пропускал, что изменилось?

- Кубковые матчи как раз не только для того, чтобы форму набирать, но и для того, чтобы доказывать свою состоятельность. Жиров на сегодняшний день заслужил право выйти сегодня в старте, поэтому пожелаем ему удачи.

- Понимаю, что вопрос по трансферам надоел. 14-го числа закрывается окно, будут ли усиления в «Балтику»? Кто вам нужен, по позициям?

- По позициям? Я уже много сказал об этом. Будут или нет - не знаю.

- Конкретики по именам у вас тоже нет?

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- Нет.