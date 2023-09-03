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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» ушёл с последнего места, разгромив «Сочи»

03 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать (1)
Оренбург
3:0
Сочи
окончен

Воскресная часть матчей седьмого тура Премьер-лиги открылась матчем аутсайдеров - «Оренбурга» и «Сочи». В первом тайме команды обменялись моментами. Юрий Ковалёв от угла штрафной бил в ближнюю часть ворот, и голкипер гостей подставил кулаки. Мартин Крамарич от левого угла штрафной едва не попал в дальнюю часть ворот. Брайан Мансилья начал пристрелку после неудачного выноса мяча соперником - перекладина. После перерыва в ту же часть ворот прилетел мяч после дальнего удара Ивана Башича. А вскоре Мартин Крамарич подыграл себе рукой в штрафной, арбитр посмотрел повторы моменты и назначил пенальти, а Мансилья его уверенно забил, стрельнув по центру. Тут же Владимир Обухов головой отправил мяч в сетку после подачи от лицевой линии - 2:0. Ковалёв и Крамарич обменялись хорошими, но неточными ударами. Перед финальным свистком Степан Оганесян заработал пенальти, а Джастин Куэро забил - 3:0.

В итоге «Оренбург» празднует первую победу в сезоне и с 5 очками практически настиг «Сочи», который находится на 12-м месте.

Протокол игры  
Оренбург3:0Сочи
(1:0) Мансилья Брайан Эсекиэль56'  

(2:0) Обухов Владимир 58'

(3:0) Куэро Джастин 90'

  
Сысуев НиколайАдамов АрсенСиваков МихаилГойкович РенатоСидоров Максим 16' (Печенин Кирилл ( 16') Марин Джимми 88' (Гюрлюк Эмирджан ( 88') Вера Лукас ГабриэльБашич ИванКовалёв Юрий 72' (Оганесян Степан ( 72') Обухов Владимир 81' (Куэро Джастин ( 81') Мансилья Брайан Эсекиэль 72' (Капленко Кирилл ( 72'  82')
Запасные: Хотулёв ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейХоданович АндрейПолуяхтов ВладимирГогличидзе ЛеоВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Заболотный НиколайМиладинович Иван  33'Дркушич ВаняАлвес МарселоМаргасов Тимофей 46' (Джорджевич Лука ( 46'  47') Кравцов КириллЮсупов Артур  41' 43' (Батырев Амир ( 43'  78') Макарчук Артём 64' (Игнатьев Иван ( 64') Крамарич МартинМелкадзе Георгий  35' 47' (Заика Кирилл ( 47') Силвейра Мигел 76' (Бурмистров Никита ( 76')
Запасные: Медведев Юрий IIЮрганов ИгорьМещанинов АртёмАгбалака СоломонГойло НикитаАносов ДанилЛитвинов Вячеслав
03 сентября. Стадион "Газовик".

 

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Комментарии (1)
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ингерман
03 Сентября 2023 в 15:09
нормуль.. хе..
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