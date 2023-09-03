«Оренбург» ушёл с последнего места, разгромив «Сочи»

Воскресная часть матчей седьмого тура Премьер-лиги открылась матчем аутсайдеров - «Оренбурга» и «Сочи». В первом тайме команды обменялись моментами. Юрий Ковалёв от угла штрафной бил в ближнюю часть ворот, и голкипер гостей подставил кулаки. Мартин Крамарич от левого угла штрафной едва не попал в дальнюю часть ворот. Брайан Мансилья начал пристрелку после неудачного выноса мяча соперником - перекладина. После перерыва в ту же часть ворот прилетел мяч после дальнего удара Ивана Башича. А вскоре Мартин Крамарич подыграл себе рукой в штрафной, арбитр посмотрел повторы моменты и назначил пенальти, а Мансилья его уверенно забил, стрельнув по центру. Тут же Владимир Обухов головой отправил мяч в сетку после подачи от лицевой линии - 2:0. Ковалёв и Крамарич обменялись хорошими, но неточными ударами. Перед финальным свистком Степан Оганесян заработал пенальти, а Джастин Куэро забил - 3:0.

В итоге «Оренбург» празднует первую победу в сезоне и с 5 очками практически настиг «Сочи», который находится на 12-м месте.