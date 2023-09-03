Масалитин — о матче ЦСКА — «Зенит»: «Расклады не в пользу «армейцев»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, «Зенит» обладает более квалифицированными игроками в составе, поэтому является фаворитом в предстоящей встрече против «армейцев», пребывающих в небольшом кризисе.

«Расклады сейчас не в пользу «армейцев». ЦСКА сейчас в небольшом игровом кризисе. У «Зенита» свои проблемы, но у команды более квалифицированные футболисты», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 3 сентября, в Москве. Начало — в 17:30 по местному времени.