Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (2:0).

- За счёт чего «Краснодар» обыграл «Спартак»?

- За счёт большего желания и реализации своих моментов. На первый тайм «Краснодар» вышел, скажем так, на правах хозяев. Он действовал с позиции силы, взяв игру под свой контроль, и это вылилось в гол Кордобы с хорошим исполнением. «Спартак», видимо, в перерыве внёс коррективы в свою игру и затем вышел уже более заряженным, чтобы отыграться. В начале второго тайма «Спартак» имел небольшое преимущество, Соболев попал в перекладину. Наверное, то был единственный момент, когда «Спартак» мог переломить игру в свою пользу, но не получилось. Прострели там Соболев вдоль ворот – и его партнёр замкнул бы передачу, сравнял бы счёт. Потом уже в концовке «Краснодар» забил ещё с пенальти и довёл дело до победы.

- «Спартак» разочаровывает после удачного старта сезона?

- Да, есть у него сейчас какая-то пробуксовка. У спартаковцев либо прошла эйфория, либо, наоборот, они чрезмерно поверили в себя после хорошего старта чемпионата и немножко поймали звезду, так скажем. Но сезон-то длинный, в нём надо двигаться шаг за шагом, а они как-то просели. Хотя у «Спартака» достаточно квалифицированный состав, у него есть исполнители, которые могут выходить и усиливать игру со скамейки. Но что-то им не удаётся, поэтому необходимо сделать выводы.

- «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, несмотря на две ничьи подряд в предыдущих турах.

- Смотря матч «Краснодара» со «Спартаком», я думал о том, что в своё время «Алании» удалось стать чемпионом, «Рубину» удалось сделать это дважды, а почему бы «Краснодару» не поставить цель в этом сезоне побороться за чемпионство? Если не сейчас, то когда? На данный момент у «Краснодара» есть для этого все предпосылки. Вратарь Сафонов – номер один в России в своём амплуа. В нападении – отличный форвард Кордоба. Хороший подбор игроков в средней линии с лидером Сперцяном. В защите подобралась неплохая компания. Проведена хорошая селекция, и у тренера есть возможность выпускать на замены футболистов, которые усиливают игру по ходу матча. Сейчас необходимо заложить в умы футболистов «Краснодара», что нужно отбросить все отвлекающие моменты и сосредоточиться на игре. Надо воспользоваться тем, что у конкурентов не всё хорошо, и попробовать в этом сезоне завоевать чемпионство. Но для этого нужно не терять очки как против «Факела». Понятно, что не всегда удаётся избежать осечек, но к этому надо стремиться, тогда может всё получиться.