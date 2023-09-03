Агент Чавеса рассказал об адаптации мексиканца в «Динамо»

Агент полузащитника московского «Динамо« Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал об адаптации своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что адаптация мексиканца проходит хорошо, и он действительно счастлив присоединиться к команде.

«Здесь Луис чувствует себя как дома. Ему нравится тренировочный центр. В будущем Чавес планирует выучить русский язык», - приводит слова Курти Sport24.

Напомним, что 27-летний футболист подписал долгосрочный контракт с «Динамо», который рассчитан до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Чавес дебютировал за «бело-голубых» в кубковой игре со «Спартаком» (1:4).