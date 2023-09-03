Байрамян — о Нобоа: «В его голове компьютер, он видит футбол по-другому»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о 38-летнем игроке «Сочи» Кристиане Нобоа.

Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с 2015 по 2017 год. По мнению Байрамяна, секрет долголетия эквадорского футболиста заключается в его мастерстве и профессионализме.

«В его голове компьютер, он видит футбол по-другому. Для меня Кристиан — один из лучших центральных полузащитников. Да, может, сейчас где-то скорости не хватает, но работа с мячом и видением поля это компенсирует. Плюс следит за собой: питанием и режимом», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В текущем сезоне Нобоа провёл за «Сочи» пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.