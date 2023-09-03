Ринат Билялетдинов: «Зенит» или «Краснодар»? Они примерно одинаковые»

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о «Краснодаре» и «Зените».

«Кто сейчас сильнее — «Зенит» или «Краснодар»? Они примерно одинаковые. Вопрос в том, кто идет на спад, а кто идет наверх», — заявил Билялетдинов порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «быки» стали более прагматичной командой, но за игрой в защите тоже можно наблюдать с интересом.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков в семи турах. «Зенит» с 13 баллами идет на третьей позиции, но коллектив из Санкт-Петербурга имеет игру в запасе.

Сегодня, 3 сентября, «сине-бело-голубые» сойдутся в поединке с ЦСКА. Начало матча седьмого тура чемпионата России запланировано на 17:30 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.