​Алдонина не удивит победа ЦСКА над «Зенитом»

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился своими мыслями о предстоящем матче седьмого тура Премьер-лиги, в котором «армейцы» примут «Зенит».

Алдонин выразил уверенность в том, что ЦСКА удастся дать бой чемпиону России последних лет.

«Зенит» не выглядит непоколебимо. У них мастеровитая команда, но за счёт организации и дисциплины ЦСКА может навязать борьбу и победить. Это случилось в прошлом сезоне, в этот раз тоже не удивлюсь, если «армейцы» победят», - сказал Алдонин Metaratings.

Напомним, что в марте ЦСКА обыграл «Зенит» на своём поле с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий московской команды Фёдор Чалов.

Битва между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.