Салихова - об Абаскале: Новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о наставнике столичного клуба Гильермо Абаскале.

Салихова отметила, что новый менеджерский состав сильно разбаловал испанского специалиста, ведь изначально он был в адеквате, а теперь у него есть вето на любые решения.

«Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», - добавила она в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.