«Оренбург» забил два мяча подряд в ворота «Сочи»

В первом воскресном матче седьмого тура Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Сочи». Час игры прошёл без результативных атак, и в итоге счёт был открыт. После углового у ворот гостей Мартин Крамарич подыграл себе рукой, и арбитр после обращения к системе ВАР назначил пенальти. Брайан Мансилья нанес удар по центру ворот, а голкипер прыгнул к штанге.

Практически сразу команда Давида Деограсии забила снова. Мансилья от лицевой линии набросил мяч к воротам, и Владимир Обухов головой направил мяч под правую штангу.

2:0, «Оренбург» уходит с последнего места на 14-е, набирая пять очков, у соперника только на один балл больше. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.