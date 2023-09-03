Ринат Билялетдинов — о «Краснодаре»: «Рано или поздно команда устанет, тяжёло держать такую планку»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об успешных результатах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Рано говорить о чемпионстве «Краснодара». Любая команда подвержена как взлетам, так и спадам. Тут важна глубина состава. Рано или поздно «Краснодар» устанет. Держать такую планку очень непросто», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

«Краснодар» является единоличным лидером Российской премьер-лиги, сумев набрать 17 очков в семи матчах. Стоит отметить, что подопечные Владимира Ивича остались последним коллективом, который еще не проиграл в новой кампании.