Трошечкин рассказал о своей адаптации в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о своей адаптации в нижегородской команде.

Игрок отметил, что в новом клубе у него много знакомых, к тому же требования Сергея Юрана ему давно известны.

«Мы наладили результаты, но надо, конечно, стремиться еще выше. В целом, у меня в клубе все хорошо, думаю, что я полностью адаптировался», - приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

27-летний футболист пополнил ряды «Пари НН» в летнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне он принял участие в девяти играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.