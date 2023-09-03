​Червиченко: «Абаскаль хочет выпендриться»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

Стоит сказать, что в последнее время журналисты и болельщики не понимают некоторые кадровые решения Абаскаля по составу.

«Мне кажется, Абаскаль хочет выпендриться и прослыть неординарным креативным тренером, но пока у него не получается», - сказал Червиченко, чьи слова приводит Metaratings.

По мнению Червиченко, в настоящий момент в «Спартаке» имеется душевный дисбаланс, поскольку футболисты не знают, выйдут в составе или нет, а если не выйдут, то почему. Червиченко допускает сценарий, при котором Абаскаль получит неустойку и покинет клуб.

«Все эти европейцы ребята прошаренные, и в принципе деньги для них – главное и основное. Получить пораньше деньги и свалить – тоже вариант», - сказал Червиченко.

Напомним, что в субботу «Спартак» проиграл «Краснодару» на выезде со счётом 0:2.