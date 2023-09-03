Ловчев: «После ухода Малкома Кассьерра получил больше свободы»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в нынешнем сезоне.

Напомним, в шести матчах текущего розыгрыша чемпионата России 26-летний колумбиец забил шесть голов и сейчас возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги. Ловчев считает, что на игру Кассьерры положительным образом повлиял уход из «Зенита» бразильского нападающего Малкома.

«Игра «Зенита» после ухода Малкома несколько перестроилась. Кассьерра получил больше свободы, больше возможностей реализовать себя. Отсюда и голы, и изменившаяся роль в команде», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 3 сентября, против ЦСКА. Игра состоится в Москве и начнётся она в 17:30 по московскому времени.