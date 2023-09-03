​Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

В седьмом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Балтику». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Матч между «Локомотивом» и «Балтикой» стартует в 15:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в шести прошедших турах Премьер-лиги «Локомотив» набрал девять очков.