Агент: «Морелос хочет попробовать силы в России»

Агент нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса Мартин Каманьо рассказал о ходе переговоров с российскими клубами.

«Мы работаем над возможным переходом. Когда это станет правдой, я все расскажу. Морелос хочет попробовать свои силы в России, но нам нужно еще время», - приводит слова агента Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

На данный момент 27-летний футболист находится без работы после того, как у него закончился контракт с «Рейнджерсом», за который он выступал на протяжении последних семи лет.

На его счету 11 игр за сборную Колумбии.