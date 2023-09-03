​Уткин дал прогноз на матч ЦСКА – «Зенит»

В главном матче седьмого тура чемпионата России будут играть ЦСКА и «Зенит». Своим прогнозом на эту игру поделился известный журналист Василий Уткин.

На видео в своём телеграм-канале Уткин вспомнил об июльском матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА проиграл «Зениту» только по пенальти. В то же время Уткин высказал мнение, что ЦСКА сейчас слабее, чем в начале сезона, учитывая потери игроков.

«Думаю, что в этом матче будет чистая победа «Зенита». Говорю это без радости. Но вдруг у меня получится сглазить», - сказал Уткин.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.