Ловчев считает «Зенит» явным фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, несмотря на то, что матч состоится в Москве, явным фаворитом предстоящей встречи является именно «Зенит».

«Не раз говорил, что у «армейцев» короткая скамейка, что не позволяет тренерскому штабу усиливать игру по ходу встречи. «Зенит» в этом плане имеет значительное преимущество. И, думаю, гости победят со счётом 2:1», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 3 сентября. Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.