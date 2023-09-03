Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Зенитом».

- Кто с вашей точки зрения больше претендует на победу в этом матче?

- «Зенит» постепенно выходит на свой прошлогодний уровень, но полностью на него он вряд ли вернётся. Игра «Зенита» радует глаз каждого любителя футбола, в отличие от игры ЦСКА. Работа Семака достойна уважения.

- У ЦСКА нет изюминки в стиле игры?

- Пожалуй, да. Команда играет перепадами, возьмите даже прошлый сезон. Тогда в концовке немного повезло, а команда смогла подняться высоко. Сейчас же основные футболисты выпали из-за травм, а это явно сказывается на качестве игры.

- Вернусь к «Зениту». Ваш экспертный глаз заметил потерю Малкома и Кузяева?

- Я не зря сказал, что вряд ли клуб вернётся на прежний уровень. Потерю Малкома не удастся восполнить в ближайшее время, всё-таки он игрок очень высокого класса.

Матч ЦСКА – «Зенит» стартует в 17:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.