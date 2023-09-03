Виталий Калешин: «Краснодар» превзошёл «Спартак» во всех компонентах

Экс-футболист «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал победу «быков» над «Спартаком» (2:0) в седьмом туре чемпионата России.

«Краснодару» удался хороший матч, заслуженная победа. «Спартак» вообще никак не сыграл, если так можно сказать. Но «Краснодар» явно был сильнее во всех компонентах», — приводит слова Калешина Metaratings.

Эксперт считает, что с такой игрой у «Спартака» нет шансов в борьбе за тройку, «красно-белым» требуются футболисты другого уровня.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 17 очков в семи матчах. Подопечные Гильермо Абаскаля находятся на восьмой позиции, в копилке команды 10 зачетных баллов.