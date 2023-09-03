Иван Обляков поделился мнением о старте сезона у ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о старте сезона у столичного клуба.

Игрок отметил, что у него двоякое впечатление, ведь если бы было всё идеально, то «армейцы» набрали максимальное количество очков, также он дал понять, что у команды большие планы на этот сезон.

«Думаю, у нас есть все шансы, чтобы он стал еще лучше, чем предыдущий. Главное, чтобы все ребята были здоровы. Думаю, мы сможем бороться за самые высокие места», - приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА после шести туров имеет в своем активе десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице.