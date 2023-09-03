В «Спартаке» не рассматривают Карреру на замену Абаскалю

Московский «Спартак» не рассматривает кандидатуру Массимо Карреры на должность главного тренера в случае ухода Гильермо Абаскаля.

Как сообщаетMetaratings.ru, отставка испанского специалиста до зимнего периода маловероятна, однако в случае этого варианта, руководство клуба больше склоняется к кандидатуре российского наставника.

Напомним, что вчера, 2 сентября, подопечные Гильермо Абаскаля на выезде потерпели поражение от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура РПЛ, тем самым продлив серию без побед в чемпионате до четырех поединков.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице.