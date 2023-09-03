Агент Сафонов: «Кордоба — топовый нападающий для РПЛ»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — породистый форвард, видно, что поиграл в свое время в Германии. Для РПЛ просто топовый нападающий! Здорово играет корпусом», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 30-летний колумбиец принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забил пять голов и стал автором двух результативных передач.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, имея в своей копилке 17 очков за семь игр.

В следующем туре «быки» будут гостить у «Ахмата». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16:30 по мск.