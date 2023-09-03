Полузащитник «Пари НН» Трошечкин высказался о победе над «Рубином»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о победе над казанским «Рубином» (2:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что любая победа дается тяжело.

«Рубин» — довольно квалифицированная команда, старались играть в контроль мяча. Рисунок игры предопределили два наших довольно быстрых гола. Вряд ли нам стоило идти большими силами в атаку, ведя 2:0», - приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

В настоящий момент нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своем активе десять набранных очков.