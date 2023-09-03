Губерниев: «ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит».

По мнению журналиста, «армейцы» способны доставить проблемы действующему чемпиону России.

«Каждый матч с участием «Зенита» имеет огромное значение для всех нас. Очень рассчитываю на большую конкуренцию. ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмой ЦСКА на три очка. Матч этих команд состоится сегодня, 3 сентября, в Москве. Начало — в 17:30 по местному времени.