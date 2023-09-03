Сперцян: Европа? Не ко мне вопрос

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся переезде в европейский чемпионат.

«Почему не получилось уехать в Европу? Это не ко мне вопрос. Клуб не отпустил? Тоже не ко мне вопрос», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Минувшим летом к армянскому хавбеку было приковано внимание со стороны многих европейских команд, однако отъезд игрока так и не состоялся.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт 23-летнего игрока с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 12 млн евро.