Рианчо верит, что «Рубин» станет чемпионом России

Экс-тренер «Рубина» Рауль Рианчо ответил на вопрос, сможет ли казанский клуб выиграть РПЛ.

«Я верю, что «Рубин» еще сможет выиграть РПЛ. В Казани есть победные традиции, я помню менталитет команды. Казань достойна этого», — приводит слова Рианчо Legalbet.

На данный момент подопечные Рашида Рахимова занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать шесть очков в семи турах.

Напомним, «Рубин» дважды в своей истории становился чемпионом страны. Это происходило в 2008 и 2009 годах под руководством Курбана Бердыева.

Рианчо работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год.