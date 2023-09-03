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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо верит, что «Рубин» станет чемпионом России

03 Сентября 2023 • 13:04 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Экс-тренер «Рубина» Рауль Рианчо ответил на вопрос, сможет ли казанский клуб выиграть РПЛ.

«Я верю, что «Рубин» еще сможет выиграть РПЛ. В Казани есть победные традиции, я помню менталитет команды. Казань достойна этого», — приводит слова Рианчо Legalbet.  

На данный момент подопечные Рашида Рахимова занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать шесть очков в семи турах.

Напомним, «Рубин» дважды в своей истории становился чемпионом страны. Это происходило в 2008 и 2009 годах под руководством Курбана Бердыева.

Рианчо работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рауль Рианчо
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